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Рекордное тепло на Европейском северо-западе

ИА "Метеоновости" / 11:53 Пятница, 14 февраля



Февральская погода больше напоминает весенние дни не только в центральных областях Европейской России, но и в ее северо-западных районах. И если в Москву зима, хотя и ненадолго заглянула, то жители Северной столицы такого подарка лишились. Первая декада месяца оказалась очень теплой, температура на 4-5 градусов превысила норму. Во второй декаде даже ночью температура остается положительной, а днем ее максимальное значение приближается к отметке в +5 градусов.



13 февраля в Санкт-Петербурге был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил 3,7o, что на 0.1o выше рекорда 1974 года.



Рекорды суточного максимума обновились и в других городах северо-запада. Так, в Кингисеппе, расположенном на юго-западе Ленинградской области, днем потеплело до +3.6o, оставив предыдущий рекорд, +3.5o, в 2016 году. В Пскове новый суточный максимум для 13 февраля составляет +5.9o, предыдущий, со значением +4.7o, удерживался с 1939 года.



Аномально теплая погода сохранится в северо-западных областях в ближайшие пять дней. / meteonovosti.ru /



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