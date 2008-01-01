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Новости погоды


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Московская земля спешит избавиться от снега


ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 14 февраля

  Текущей зимой погода оказалась скупа не только на морозы, но и на снега. В Москве в конце первого зимнего месяца снежный покров составлял всего 1 см. К завершению января сугробы в столице (по данным метеостанции ВДНХ) подросли до 11 см.

А февраль уже с первых дней начал расправляться со снегом. Время от времени снежные заряды создают видимость зимы. Но моросящие осадки и аномальное тепло быстро с ним расправляются.

На сегодняшний день высота снежного покрова в Москве колеблется от 4 см в центре города до 10 см на его окраинах. На метеостанции ВДНХ она составляет 10 см. В Московской области самые высокие сугробы на востоке (до 16 см), меньше всего снега на юге - до 5 см.

С понедельника очередной атлантический циклон начнет поставлять на Русскую равнину очередную порцию теплого воздуха. В дневные часы потеплеет до +5 градусов. И без того невысокие сугробы начнут исчезать на глазах. Вполне возможно, что в весеннюю пору московская погода вступит без снега. / meteonovosti.ru /
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