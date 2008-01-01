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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 14 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,5..+2,1градуса; Северном +1,1..+2,2 градуса, Северо-восточном +1,4..+2,5 градусов, Восточном +1,3..+1,8 градуса, Юго-восточном +1,3..+2,1 градуса, Южном +1,4..+2,1 градуса, Юго-Западном +1,1..+2,0 градуса, Западном +0,7..+1,6 градусов, Северо-западном +1,2..+1,9 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура +0,3..+1,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +0,6..+2,0 градуса. / meteonovosti.ru /



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