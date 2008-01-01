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В Приморье теплее, чем в Сочи

ИА "Метеоновости" / 12:57 Пятница, 14 февраля



В текущие дни аномально теплая погода отмечается в большинстве районов России. Самые большие величины аномалий - на крайнем севере Сибири. Здесь среднесуточная температура опережает норму на 16! Градусов. Немного отстает от Сибири крайний юго-восток России. В Приморье, на Сахалине и Курилах величина положительной аномалии температуры воздуха в прошедшие сутки составила 8-12 градусов.



В большинстве пунктов этой территории были установлены новые рекорды суточного максимума. В Приморье самая высокая температура отмечена метеостанцией Терней, температура повысилась до 11.2o, что стало новым максимумом для 13 февраля. Предыдущий рекорд, +7o, существовал с 2016 года. Это самая высокая температура не только Приморья, но и всей России. Даже в Сочи прошедшим днем было всего +7o.



В Поронайске (Сахалин) максимальная температура 13 февраля составила -1.3o, что на 0.2o выше рекорда 2015 года.



В Южно-Курильске новый максимум для 13 февраля, +7.6o, что на 3o выше рекорда, удерживающегося с 1996 года. / meteonovosti.ru /



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