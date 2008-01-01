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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:38 Суббота, 15 февраля
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве
0..+2, по области -3..+2 градусов. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.
Атмосферное давление в столичном регионе начнет расти и станет на несколько единиц выше привычных значений. Температура воздуха существенным образом не изменится. Из-за перепадов атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, те, кто перенес сосудистые катастрофы. Сохранится высокая влажность воздуха, что не лучшим образом отразится на самочувствии людей с хроническими болезнями суставов и позвоночника, бронхов и легких.
Для облегчения самочувствия рекомендуется, прежде всего, лечить основное заболевание. Полезна общеукрепляющая и поддерживающая терапия. Также следует чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой и следить за питанием.
Геомагнитный фон 15 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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