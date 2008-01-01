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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:10 Суббота, 15 февраля



Первая половина февраля миновала. Даже, несмотря на кратковременное похолодание, средняя температура минувших дней превысила норму на 5-6 градусов. И пока зима не спешит восстановить свои позиции. Сегодня в столице вновь тепло. Максимальная температура ожидается от 0 до +2 градусов. При таких значениях она приблизится к рекордным значениям, но вряд ли их преодолеет.



Самым теплым сегодняшний день останется в 1952 году, когда максимальная температура 15 февраля составила +3.8 градусов.



Суточный минимум температуры остался в далеком 1934 году. Под утро мороз усилился до -30.8 градусов. И с тех пор холоднее 15 февраля ни разу не случалось.



Сильными осадками отметился этот день в 1990 году. Московская земля получила 15.2 мм небесной влаги.



В прошлом, 2019 году, 15 февраля было также тепло. Под утро температура понизилась до -1.8 градусов, днем потеплело до +3 градусов. Прошел слабый дождь, который уменьшил высоту снежного покрова до 37 см. / meteonovosti.ru /



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