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Новые рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 15 февраля



Почти каждый день нынешняя зима отмечается на территории России новыми температурными рекордами. И все эти рекорды - рекорды тепла. Вот и прошедший день 14 февраля отметился рекордным теплом и на Европейской территории России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Так на севере красноярского края положительная аномалия температуры местами достигала 12-16 градусов. Более чем на 6 градусов был перекрыт абсолютный рекорд тепла 1965 года в городе Хатанга, где максимальная температура воздуха составила -2,1 градуса. Не устояли рекорды тепла 2012 года на мысе Челюскин и мысе Стерлегова. В городе Саскылах ( республика Саха) максимальная температура воздуха состав



В Приморье положительная аномалия температуры 14 февраля достигала 8 градусов, а городах края Посьет и Рудная Пристань обновились абсолютные максимумы температуры.



Да и в ряде городов Центра Европейской России, уже в который раз за эту зиму, были перекрыты абсолютные максимумы температуры. Так в городе Павелец Рязанской области и в городе Сухиничи ( Калужская область) не устояли рекорды 1995 года.



И, скорее всего, это не последние рекорды тепла уходящей зимы. / meteonovosti.ru /



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