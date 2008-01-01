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Новости погоды


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Сильные дожди на Балканах


ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 15 февраля

  Небольшой циклон с акватории Средиземного моря в конце рабочей недели отметился сильными дождями на Балканах. Больше всего досталось Греции, где за вчерашние сутки ( 14 февраля) выпало до 21-35 мм осадков, а в городе Rhodes и все 80 мм. Дожди сопровождались грозами и порывистым ветром. В Хорватии порывы ветра достигали 23-26 м/с, местами 32 м/с, а количество выпавших составило в отдельных пунктах до 19 мм.

Сильные дожди прошли в Болгарии и Албании, где выпало до 40-44 мм осадков.

Уже сегодня, 15 февраля погода на Балканах улучшилась, а циклон, теряя активность, переместился на территорию Турции, куда тоже принес дожди, но уже не такие интенсивные, как на Балканы. К воскресенью погода улучшится и в Турции. / meteonovosti.ru /
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