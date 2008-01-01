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Ухудшение погоды в Приморье

ИА "Метеоновости" / 13:09 Суббота, 15 февраля



Циклон, что только формируется над севером Корейского полуострова, уже к воскресенью начнет портить погоду в Приморье. В ночь на 16 февраля в южной половине края снег, днем уже местами сильный, на дорогах снежный накат, порывы ветра 15-20 м/с, местами метель, -8,-13, на побережье -2,-7 градусов. К вечеру воскресенья высота волн вблизи побережья может достигать 3-4 метров, а из-за низких температур ожидается быстрое обледенение судов.



В понедельник еще со снегом, на востоке края снег местами может быть сильным, в отдельных районах с метелью, порывы ветра на побережье 18-23 м/с и почти такая же температура. Ослабление ветра и небольшое повышение температуры ожидается лишь днем 18 февраля.



А циклон, уходя на север Японии и далее на акваторию океана, лишь краешком заденет Курилы. / meteonovosti.ru /



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