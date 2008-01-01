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Температурные качели на северо-западе России

ИА "Метеоновости" / 13:56 Суббота, 15 февраля



Атмосферные фронты очередного североатлантического циклона, что формируется над Исландией, несут на северо-запад Европейской России очередные порции теплого и влажного воздуха. Ожидаются уже привычные для этой зимы мокрый снег, дождь, сильный порывистый ветер. В ночь на 17 февраля в ленинградской области дождь может быть сильным, а температура днем повысится до +3,+9 градусов, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. В калининградской области еще теплее: в воскресенье +7,+10, в понедельник до 11 тепла и тоже с дождем и порывами ветра до 22 м/с. Калининградская область совсем немного уступает по теплу черноморскому побережью, где в воскресенье 6-11, в понедельники и вторник 8-13 градусов выше нуля.



А вот в северо-западных областях и в калининградской области ко вторнику, уже в тылу циклона, что доберется до акватории Баренцева моря, температура ( что вполне ожидаемо для нынешней зимы) вновь начнет понижаться. / meteonovosti.ru /



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