Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
15 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные качели на северо-западе России


ИА "Метеоновости" / 13:56 Суббота, 15 февраля

  Атмосферные фронты очередного североатлантического циклона, что формируется над Исландией, несут на северо-запад Европейской России очередные порции теплого и влажного воздуха. Ожидаются уже привычные для этой зимы мокрый снег, дождь, сильный порывистый ветер. В ночь на 17 февраля в ленинградской области дождь может быть сильным, а температура днем повысится до +3,+9 градусов, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. В калининградской области еще теплее: в воскресенье +7,+10, в понедельник до 11 тепла и тоже с дождем и порывами ветра до 22 м/с. Калининградская область совсем немного уступает по теплу черноморскому побережью, где в воскресенье 6-11, в понедельники и вторник 8-13 градусов выше нуля.

А вот в северо-западных областях и в калининградской области ко вторнику, уже в тылу циклона, что доберется до акватории Баренцева моря, температура ( что вполне ожидаемо для нынешней зимы) вновь начнет понижаться. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Вс.
16 фев.
0
Пн.
17 фев.
+4
Вт.
18 фев.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Сарх		 -44
Верхоянск

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Ранигандж

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100