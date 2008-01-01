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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:03 Воскресенье, 16 февраля



В передней части обширного циклонического вихря ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 754 мм рт ст. Местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура в Москве 0..+2, по области от -3 до +2 градусов. Юго-западный ветер после полудня усилится до 5-10 м/с. Относительная влажность около 70%.



В столичном мегаполисе на фоне повышенного атмосферного давления, сохранится не по сезону теплая погода. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы. Для большинства людей, не реагирующих на погодные изменения и не связывающие свое состояние с внешними факторами, это комфортная, благоприятная погода. Метеозависимые люди также получат небольшую передышку, однако сохраняется вероятность появления признаков недомогания и симптомов обострения у лиц с хроническими заболеваниями, ослабленных, с выраженными проявлениями симптомов переутомления и психоэмоциональными нарушениями.



Помочь организму легче переносить такую не характерную для зимнего месяца погоду, уменьшить погодообусловленные обострения помогут медикаментозная поддержка, в первую очередь лекарствами назначенными врачом, общеукрепляющие методы, соблюдение режима труда и отдыха, и конечно, стараться больше бывать на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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