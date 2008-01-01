Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
16 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:03 Воскресенье, 16 февраля

  В передней части обширного циклонического вихря ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 754 мм рт ст. Местами не исключен небольшой снег. Максимальная температура в Москве 0..+2, по области от -3 до +2 градусов. Юго-западный ветер после полудня усилится до 5-10 м/с. Относительная влажность около 70%.

В столичном мегаполисе на фоне повышенного атмосферного давления, сохранится не по сезону теплая погода. Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы. Для большинства людей, не реагирующих на погодные изменения и не связывающие свое состояние с внешними факторами, это комфортная, благоприятная погода. Метеозависимые люди также получат небольшую передышку, однако сохраняется вероятность появления признаков недомогания и симптомов обострения у лиц с хроническими заболеваниями, ослабленных, с выраженными проявлениями симптомов переутомления и психоэмоциональными нарушениями.

Помочь организму легче переносить такую не характерную для зимнего месяца погоду, уменьшить погодообусловленные обострения помогут медикаментозная поддержка, в первую очередь лекарствами назначенными врачом, общеукрепляющие методы, соблюдение режима труда и отдыха, и конечно, стараться больше бывать на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
0
Вс.
16 фев.
0
Пн.
17 фев.
+4
Вт.
18 фев.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -45
Делянкир

некомфортное место: Синая
комфортное место: Карнул

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100