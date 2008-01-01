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Воскресенье
16 февраля 2020
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:42 Воскресенье, 16 февраля

  В воскресенье в Москве и области характер погоды изменится мало. Положительная аномалия температуры по-прежнему составляет 6-7 градусов. Максимальная температура воздуха ожидается 0..+2 градуса и будет далека от рекордного 1915 года со значением +4,9. А вот самой холодной ночь 16 февраля была в 1913 году, когда температура опустилась до -29,4 градуса. Сильные осадки в этот день прошли в 1970 году, за сутки выпало 23,3 мм.

В прошлом, 2019 году, 16 февраля было теплее, чем в нынешнем: даже ночью температура оставалась положительной +1,2, а днем она повысилась до +4,2 градуса. Осадков не было, высота снежного покрова уменьшилась на 2 см и составила 35 см. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Сан-Рафаэль

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