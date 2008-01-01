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Новости погоды


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Рекордное тепло посетило север Якутии


ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 16 февраля

  Минувшая суббота в северных районах Якутии выдалась аномально теплой, среднесуточная температура воздуха превышала норму на 20-22, а местами и на 26 градусов. Именно здесь и были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.

В населенном пункте Оленек новый абсолютный максимум для 15 февраля составляет -9.7, что выше предыдущего на 0.6 градуса двенадцатилетней давности. Рекордно высокая температура наблюдалась и в Саскылах, -6.1, прежний абсолютный максимум этих суток -11 градусов зафиксирован в 2012 году. Причем в этом населенном пункте температура бьет рекорды второй день подряд.

Еще в воскресенье на севере Якутии сохранится теплая погода со снегом. И велика вероятность установления новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /
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Порт-Элизабет		 -43
Билибино

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Сан-Рафаэль

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