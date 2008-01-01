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Приморский край атакует снежный циклон

ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 16 февраля



Циклон, центр которого располагается над акваторией Японского моря, поднимается к северо-востоку. Его влияние в ночь на субботу начало сказываться на юге Приморского края, где прошел сильный снег количеством до 8 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 21 м/с.



В воскресенье и в начале новой недели Приморье останется во власти циклона и его атмосферных фронтов. Начиная с южной половины края, с распространением днем на восток, пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сильные, разыграются метели, на дорогах снежный накат. Во Владивостоке ветер 18-23, с порывами до 28 м/с, на побережье края 20-25 м/с.



Этот же циклона в начале новой недели заденет и юг Курильской гряды, где пройдет снег, поднимется слабая метель при ветре 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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