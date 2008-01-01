Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
16 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приморский край атакует снежный циклон


ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 16 февраля

  Циклон, центр которого располагается над акваторией Японского моря, поднимается к северо-востоку. Его влияние в ночь на субботу начало сказываться на юге Приморского края, где прошел сильный снег количеством до 8 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 21 м/с.

В воскресенье и в начале новой недели Приморье останется во власти циклона и его атмосферных фронтов. Начиная с южной половины края, с распространением днем на восток, пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сильные, разыграются метели, на дорогах снежный накат. Во Владивостоке ветер 18-23, с порывами до 28 м/с, на побережье края 20-25 м/с.

Этот же циклона в начале новой недели заденет и юг Курильской гряды, где пройдет снег, поднимется слабая метель при ветре 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пн.
17 фев.
+5
Вт.
18 фев.
+4
Ср.
19 фев.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Порт-Элизабет		 -43
Билибино

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Сан-Рафаэль

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100