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Атлантический циклон бушует в Соединенном Королевстве

ИА "Метеоновости" / 12:35 Воскресенье, 16 февраля



В субботу 15 февраля Британские острова оказалась во власти штормового циклона, который наши зарубежные коллеги назвали "Деннис".



В Ирландии зафиксирован штормовой ветер в порывах до 30 м/с, прошли осадки разной интенсивности и продолжительности, местами за сутки выпало до 30 мм. В аэропорту Дублина были отменены авиарейсы. Сегодня циклон продолжит бушевать, скорость ветра может достигнуть 60-80, а порывы и вовсе достигать 120 километров в час. В прибрежных районах возможны наводнения.



В эпицентре штормовой погоды, в субботу 15 февраля, оказалась Англия. Ветер усиливался в порывах до штормового, а местами и до ураганного, 34 м/с. Идут проливные дожди, за сутки 15 февраля в KESWICK выпало до 61 мм, а в SHAP 90 мм. Отменены сотни авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение. Воскресный день не принес каких-либо хороших новостей. Шторм продолжается, по предварительным расчетам скорость ветра может достигнуть 80-95 километров в час, в некоторых районах страны порывы могут превышать 100 километров в час. Продолжатся проливные дожди, что может спровоцировать наводнения. / meteonovosti.ru /



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