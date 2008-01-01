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Новости погоды


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Сибирь - территория аномального тепла


ИА "Метеоновости" / 12:57 Воскресенье, 16 февраля

  Теплый воздух, обосновавшийся над сибирскими просторами, не дает ходу морозам, повышая температуру до рекордных значений. В субботу 15 февраля среднесуточная температура воздуха оказалась выше многолетних значений на 6-8, а на арктическом побережье и вовсе на 16-18 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

В Чаре (Забайкальский край) столбик термометра остановился у отметки -5.5, прежний рекорд для 15 февраля -6 градусов наблюдался чуть более сорока лет тому назад. В Багдарине, что находится в Бурятии новый абсолютный максимум -0.6, что выше предыдущего всего лишь на 03 градуса отмеченного в 1999 году. В воскресенье и в начале новой недели в Забайкалье сохранится теплая погода для этого времени года, а значит, будем ждать новых рекордов температуры.

Аномальное тепло обусловило рекорд температуры в Ванжиль-Кынаке (Томская область), где воздух прогрелся до -0.3 градуса, прежний рекорд -3 продержался с 1998 года.

В Хатанге (восток полуострова Таймыр) тоже было рекордно тепло, -8.3, что выше предыдущего на 0.8 градуса зафиксированного год назад.

В населенном пункте Имени Попова (Ямало-Ненецкий округ) новый абсолютный максимум для 15 февраля -2, прежний -4.1 градуса наблюдавшийся в 1934 году. / meteonovosti.ru /
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Порт-Элизабет		 -43
Билибино

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Сан-Рафаэль

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