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Новости погоды


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Рекорды температуры Европейской России


ИА "Метеоновости" / 13:20 Воскресенье, 16 февраля

  Зима нынешнего года на Европейской территории выдалась аномально теплой, что ни день, то фиксируются рекордно высокие температуры. Вот и минувшая суббота, 15 февраля, не стала исключением.

Больше всего рекордов пришлось на Смоленскую область, где среднесуточная температура превышала климатическую норму на 6-8 градусов. В Рославле воздух прогревался до 6.1, предыдущий абсолютный максимум для этого дня 4.6 градуса, наблюдался 4 года тому назад. В Вязьме рекордно высокая температура теперь составляет 5.3, что выше прежнего на 2.4 градуса, продержавшейся двадцать три года. Новый абсолютный максимум и в областном центре, в Смоленске, 5 градусов, предыдущий 2.2 градуса зафиксирован в 2019 году.

Обновились инструментальные наблюдения за погодой и в центре России. В Брянске новый абсолютный максимум для 15 февраля 5.8, в Туле 3.6 градуса. Рекордное тепло было и в Московской области. В Коломне воздух прогревался до 5.3 градуса, предыдущий рекорд 3.6 наблюдался в 1995 году.

В предстоящие пару дней на большей части Европейской России сохранится аномально теплая погода, а потому велика вероятность новых рекордов температуры. / meteonovosti.ru /
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