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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:25 Понедельник, 17 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 2..4, по области 0..+5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст.. Относительная влажность около 70%.



В столичном регионе колебания метеопараметров по-прежнему остаются довольно ощутимыми: перепады температуры, атмосферного давления (после кратковременного роста начнет интенсивно падать). Сохраняется высокая влажность воздуха, будет ощущаться кислородный дефицит в приземном слое воздуха. Наибольший дискомфорт у метеозависимых людей будет связан с колебаниями атмосферного давления и порывистым ветром. В основе неблагоприятного влияния таких колебаний атмосферного давления лежит изменение кислородного обеспечения организма, что и приводит к появлению головных болей, приступов мигрени и стенокардии. Возможны изменения в крови, появление общей слабости, нервной возбудимости, "скачков" артериального давления с вероятностью развития гипертонических кризов.



Медико-метеорологические прогнозы призваны уменьшить негативное влияние погодных изменений и заблаговременно принять рекомендованные врачом лекарства, использовать общеукрепляющие и домашние методы (самомассаж шейного отдела позвоночника, растительные успокаивающие средства, контрастный душ с небольшой температурной разницей утром или общие ванны с добавлением трав, морской соли и др. вечером, за 1-1,5 до сна при и при температуре не выше 38 градусов). / meteonovosti.ru /



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