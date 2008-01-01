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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:04 Понедельник, 17 февраля



Позади осталась первая половина февраля, а погода, установившаяся в столичном регионе, очень теплая: среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 5-6 градусов.



Вот и 17 февраля в Москве днем плюс 2..4, сыро и ветрено. Но до рекордных значений этого дня температура все же не дотянет, и он останется за 1957 годом +5.8 градуса.



Абсолютный максимум этих суток тоже не обновится, и будет принадлежать 1900 году со значением -32.7 градуса.



В 1990 году в столице прошли сильные осадки, выпало 13.5 мм при норме 36 мм.



В прошлом, 2019 году, 17 февраля тоже было теплым: ночью температура остановилась вблизи нулевой отметки, а днем она повысилась до 5.3 градуса. / meteonovosti.ru /



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