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Непогода покинет Приморье в ночь на вторник

ИА "Метеоновости" / 11:10 Понедельник, 17 февраля



В минувшие выходные в Приморье активный циклонический вихрь с акватории Японского моря разыграл сценарий непогоды, создав условия для желтого уровня опасности в крае. Прогнозировались сильные осадки в виде снега (до 15-20 мм в пересчете на воду), которые должны были увеличить высоту снежного запас до 20 см.



Однако, по состоянию на понедельник, 17 февраля, в среднем выпало от 6 до 13 мм снега, на севере и того меньше от 1 до 5 мм, что безусловно все же создало проблемы для жителей региона на автомобильных дорогах и трассах. Сильная метель и резкое похолодание спровоцировали условия гололедицы и гололедных отложений на линиях электропередач. Ветер при прохождении активных холодных фронтов в порывах достигал 23-27 м/с. При таких погодных условиях местные власти разрешили родителям самостоятельно принимать решения о посещение детей учебных учереждений и занятий.



В текущие сутки ненастье сместится на восток, в сторону Сангарского пролива, который соединяет Японское море с Тихим океаном и продолжит бушевать уже в районе японских островов.



В столице края, Владивостоке, ветер, достигающий в порывах 20-23 м/с, в купе с сильными осадками, способствовал увеличению высоты снежных сугробов за минувшие сутки от 1 до 8 см. И до вечера понедельника, существенных изменений в погоде не произойдет.



Осадки прекратятся только в ночь на вторник. Но в тыловой части уходящего циклона, холодный северный ветер с порывами до 15 м/с, еще будет создавать некомфортные условия до вечера 18 февраля.



Вплоть до окончания рабочей недели, температурный режим, при малооблачном небе, сохранит свои значения, близкие к климатическим нормам : в ночные часы -11..-9, днем -6..-4.



А вот начало выходных вновь обещает принести капризы погоды в край вместе с очередной волной теплого южного ветра. / meteonovosti.ru /



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