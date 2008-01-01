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В Санкт-Петербурге неделя началась ненастьем

ИА "Метеоновости" / 11:14 Понедельник, 17 февраля



В минувшую субботу (15 февраля) православный мир отмечал праздник Сретение. Еще в дохристианские времена этот день считался переломным в годовом цикле. В народе говорят, что в середине февраля зима с весной встречается. Но в этом году зима на эту встречу: не пришла! Уже целую неделю средняя суточная температура в Санкт-Петербурге остается положительной и больше соответствует началу апреля, нежели суровым февральским показателям.



Очередной штормовой атлантический циклон начал наступление на территорию России, и северо-западные районы встретят непогоду первыми. В начале недели в городе на Неве ожидаются дожди, местами очень сильный порывистый ветер. На 17 февраля по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра в прибрежных районах могут достигать 25-28 м/с. / meteonovosti.ru /



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