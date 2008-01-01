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Новости погоды


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Метеорологическая весна заглянула в Москву?


ИА "Метеоновости" / 12:01 Понедельник, 17 февраля

  Одним из признаков прихода метеорологической весны является устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных значений. В столице это происходит обычно в двадцатых числах марта. А снежный покров сходит дней на 10 позже. Но в условиях экстремально теплой зимы эти процессы происходят значительно раньше. В этом году погода опережает календарь почти на месяц.

Нынешняя, экстремально теплая зима в Москве, с аномалией сезона более 7 градусов, подготовила москвичей к ранней весне. Дожди и положительная температура воздуха в течение суток способствуют уменьшению и без того скудного снежного покрова. В начале предстоящей недели, стараниями Атлантики, фон температуры воздуха сохранится градусов на 6-7 выше нормы. Свежий ветер и дневная температура, близкая к рекорду в начале недели, будут способствовать таянию снега.

Однако, метеорологическая весна, как и любой другой сезон, редко обходится без погодных "сюрпризов". Так в 2008 году, после очень теплой зимы, метеорологическая весна пришла в конце февраля. Небольшой снежок подсыпал в начале марта почти каждый день, а в последней декаде месяца было и несколько морозных ночей с температурой ниже -7 градусов. Но это уже не могло остановить приход ранней весны.

По статистике, после каждой очень теплой зимы в Москве наблюдается и теплый март с положительной аномалией температуры воздуха более 2 градусов.

Будем надеяться, что так случится и в этом году: метеорологическая весна придет в столицу раньше календарной! / meteonovosti.ru /
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