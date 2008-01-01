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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге такого тепла не было почти сто лет


ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 17 февраля

  В Санкт-Петербурге побит очередной рекорд тепла. В девять часов утра по местному времени при порывистом юго-западном ветре в сопровождении дождя, температурный экстремум составил +7,1 градусов. Предыдущий максимум для этого дня был зарегистрирован аж в прошлом столетье, в 1925 году, когда столбик термометра поднялся до отметки +5,2 градуса.

Ждем новых рекордов, которые при данной синоптической обстановке, обусловленной влиянием мощного атлантического циклона, не заставят себя ждать. / meteonovosti.ru /
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