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На северо-западе Якутии не по-февральски тепло

ИА "Метеоновости" / 13:26 Понедельник, 17 февраля



Вторые сутки в одном из самых холодных мест северного полушария рушатся рекорды. Но происходит это на теплом фоне температур.



Село Оленек занимает второе место после Оймякона, Верхоянска и Мыса Челюскина в ряде отрицательных среднегодовых температур, со своим абсолютным максимумом в -62,9 градусов. Однако, погода середины февраля текущего года, решила подправить существующий климатический монитор.



15 февраля при слабом снеге и абсолютном штиле температура воздуха здесь повысилась до - 9,7 градусов, а в воскресенье 16 февраля взят рекорд 2008года в -11,1 градус, теперь новый максимум этого дня -10,9.



В предстоящую рабочую неделю температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы на целых 13-17 значений, а норма для второго месяца зимы составляет - 35,1 градусов. И лишь к праздничным выходным холода ненадолго попытаются вернуть свои заслуженные позиции. / meteonovosti.ru /



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