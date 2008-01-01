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На арктическом побережье северных морей вновь метели

ИА "Метеоновости" / 14:27 Понедельник, 17 февраля



Мощнейший циклон зимы "Деннис" своим активным продвижением на запад самые значимые неприятности в погодных условиях территории России создает для северных регионов европейской части.



В понедельник, 17 февраля, порывистым ветром до 20-25 м/с, дождями, снегом и метелью он атаковал Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую области, Карелию и Ненецкий автономный округ.



А в ночь на вторник, 18 февраля, его стихийные порывы дойдут до республике Коми, арктического побережье Крайнего Севера и полуострова Таймыр, остановившись в районе Хатангского залива.



В Республике Коми ночью и днем 18 февраля ожидается сильный южный ветер 15-20 м/с, в ночные и утренние часы до 23-25 м/с, температура повысится от -10:-5 градусов в ночные часы -4:+1 градусов днем.



На Таймыре ухудшение погодных условий начнется к вечеру вторника, 18 февраля, когда юго-восточный ветер начнет разгоняться до 15-20 м/с. Эти порывы будут сохраняться вплоть до четверга, 20 февраля. Температура воздуха при этом в южных районах Таймырского полуострова в течение суток будет меняться мало от -13 до - 8 градусов. Но вот запас осадков уже изрядно поисчерпается и лишь общий снежный перенос будет ухудшать видимость и затруднять движения на трассах.



Затем, вихревой гигант, не выдержав противоборства с азиатским антициклоном, своим центром начнет смещаться в район северного полюса, чтобы подпитавшись там холодными массами арктического воздуха, к выходным вновь начать раскручиваться над акваторией и побережьем северных морей. / meteonovosti.ru /



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