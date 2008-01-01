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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 17 февраля

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,8..6,6 градуса; Северном 5,3..6,1 градуса, Северо-восточном 5,1..6,1 градусов, Восточном 5,7..6,0 градуса, Юго-восточном 5,2..6,1 градуса, Южном 5,1..6,3 градуса, Юго-западном 4,7..5,8 градуса, Западном 4,6..5,7 градуса, Северо-западном 5,2..5,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, порывы ветра 11м/с, температура 4,9..5,2 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,7..5,3 градуса, местами порывы ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+5
Вт.
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+4
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+4
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тёплое место: холодное место:
+41
Сарх		 -46
Делянкир

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Тапачула

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