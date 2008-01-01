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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:32 Понедельник, 17 февраля



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над Кольским полуостровом. При преобладании облачной погоды осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 2..4 градуса, по области 0..5 градусов. Ветер юго-западный, 5-10м/с, местами порывы 12-17м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /



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