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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:46 Вторник, 18 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне ложбины циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура днем в Москве 2..4, по области 0 ..+5 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Очередной активный циклон принесет в столичный регион аномальное тепло, нестабильное атмосферное давление и высокую влажность. Содержание кислорода в воздухе пониженное (ниже привычных показателей более чем на 19 единиц). Такие не характерные для зимнего сезона погодные условия, серьезно сказываются на самочувствии, "бьют" по наиболее слабому звену организма: сосудистой системе. Это непосильная нагрузка для лиц с гипертонической болезнью, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма и другими с явлениями хронической кислородной недостаточности; они могут сопровождаться сильными головными болями и болями в области сердца, слабостью, головокружением и тошнотой, вегетативными нарушениями. Самые серьезные осложнения - это вероятность развития острых сосудистых нарушений, гипертонических кризов. При этом страдают не только метеочувствительные, но и метеостабильные люди.

Надо помочь организму пережить не комфортную погоду. Прежде всего, это прием привычных лекарственных средств, рекомендованных врачом, не перегружать физически и эмоционально организм, использовать методы отвлекающей терапии: если позволяет самочувствие, то полезны не продолжительные прогулки на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 18 февраля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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