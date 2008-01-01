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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Вторник, 18 февраля



18 февраля в истории метеонаблюдений за погодой в столице ничем особо не примечателен. Лишь в 1957 году сильный снег, обрушившийся на столицу, пополнил копилку осадков на 21,4 мм, что составило за один день почти половину месячной нормы. Грядущий день может поправить историю, установив новый температурный рекорд. Пока это право отстаивает 2002 год, когда температурный максимум достиг +4,7 градусов. О том, чтобы приблизиться к минимальному значению температуры для этого дня, при нынешней зиме, не может быть и речи. Таких холодов не случалось уже 120 лет, когда в 1900 году температура воздуха понизилась до -36,7 градусов. / meteonovosti.ru /



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