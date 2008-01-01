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К вопросу о рекорде в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 18 февраля



Рекордами максимальной температуры в России нынешней зимой никого не удивишь. Без рекордов не обходится ни один день. Ведь среднесуточная температура воздуха не только на ЕТР, но также в Сибири и даже на Дальнем Востоке превышает привычные показатели на 8 и более градусов, в отдельных районах аномалия доходит и до 16 градусов. В такой ситуации без рекордов не обойтись. Сегодня, 18 февраля, список рекордов пополнит и Москва. Прошлый рекорд, +4,7 градуса, установленный в 2002 году, уже перекрыт. В начале ночи 18 февраля зафиксировано новое значение, +5 градусов. И можно было бы именно его внести в климатический справочник, но торопиться рано: окончательно о рекорде можно будет сказать лишь вечером. Хотя факт остается фактом: 18 февраля 2020 года - новый рекордсмен максимальной температуры в столице. / meteonovosti.ru /



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