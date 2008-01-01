Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
18 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

К вопросу о рекорде в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 18 февраля

  Рекордами максимальной температуры в России нынешней зимой никого не удивишь. Без рекордов не обходится ни один день. Ведь среднесуточная температура воздуха не только на ЕТР, но также в Сибири и даже на Дальнем Востоке превышает привычные показатели на 8 и более градусов, в отдельных районах аномалия доходит и до 16 градусов. В такой ситуации без рекордов не обойтись. Сегодня, 18 февраля, список рекордов пополнит и Москва. Прошлый рекорд, +4,7 градуса, установленный в 2002 году, уже перекрыт. В начале ночи 18 февраля зафиксировано новое значение, +5 градусов. И можно было бы именно его внести в климатический справочник, но торопиться рано: окончательно о рекорде можно будет сказать лишь вечером. Хотя факт остается фактом: 18 февраля 2020 года - новый рекордсмен максимальной температуры в столице. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вт.
18 фев.
+4
Ср.
19 фев.
+3
Чт.
20 фев.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -39
Билибино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Ла-Пас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100