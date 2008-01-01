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В Приволжье штормит

ИА "Метеоновости" / 11:11 Вторник, 18 февраля



В связи с выходом на территорию России очередного атлантического шторма зона сильных ветров и осадков охватила всю северную половину европейской части страны. Волна очень теплого воздуха распространяется все дальше вглубь континента и вскоре достигнет границ Красноярского края. Но прежде теплый фронт прошел через Приволжский федеральный округ, где местами отметился осадками в различном фазовом состоянии, а в некоторых районах сильный ветер с порывами до 20-25 м/с поднимал метель и заметал дороги.



Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Приволжье в ближайшие двое суток. При прохождении атмосферных фронтов с запада на восток пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. Возможна метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, есть вероятность гололеда. Ветер юго-западный, с порывами до 15-20 м/с, на юго-востоке округа до 25 м/c. На дорогах заносы, снежный накат, гололедица. Температура ночью 0..-3, днем 0..+3 градуса.



Днем 20 февраля осадки пойдут на убыль, ветер ослабеет до умеренного. / meteonovosti.ru /



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