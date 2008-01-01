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Санкт-Петербург снова в центре событий

ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 18 февраля



ветер. Но выпавший снег довольно быстро тает, ведь температура воздуха совсем не зимняя, большее соответствует началу апреля. Хотя в нынешнем году зимы как таковой не было даже в северных районах ЕТР. В понедельник, 17 февраля, очередной циклонический вихрь принес не только тепло и осадки, но и резкий ветер. Атмосферные фронты вихря разгуливали по арктическому побережью. Везде прошли обильные осадки, дул резкий порывистый ветер. Но больше всего досталось Ленинградской области и особенно Санкт-Петербургу. В понедельник, 17 февраля, в городе-на-Неве была закрыта дамба, поскольку уровень воды стремительно повышался и достиг отметки 130 см. Опасались, что уровень воды в Неве может подняться до опасной отметки 160 см и даже преодолеть ее. Ведь 160 см - это угроза наводнения. Но уже днем 18 февраля угроза миновала, уровень воды начал понижаться и дамбу открыли. Наводнение городу не угрожает. Подъем уровня воды был связан с сильными нагонными явлениями, возникшими из-за резкого порывистого ветра. Ветер в порывах усиливался до 22 м/с. Ветреная погода держалась в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области 17 и 18 февраля. Также активный циклон принес сильные дожди. Количество выпавших осадков достигло 16 мм. Для Санкт-Петербурга это - половина месячной нормы. Ну и еще одно событие нельзя оставить без внимания - очередной температурный рекорд. 17 февраля в середине дня воздух прогрелся до +7,5 градуса. Позади остался рекорд, державшийся 94 года. Но и в том далеком, 1925 году столбики термометров дотянулись лишь до отметки +5,2 градуса.



19 февраля температура воздуха немного понизится, ночью и днем термометры покажут 0..+5 градусов, ветер успокоится, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /



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