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Новости погоды


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Дополнительная информация по Санкт-Петербургу


ИА "Метеоновости" / 12:56 Вторник, 18 февраля

  Минувший день, 17 февраля, стал для Санкт-Петербурга рекордным. Температура воздуха в середине дня повысилась до 7,5 градуса. Что стало рекордом температуры. Но о том, что рекорд в Санкт-Петербурге состоялся, было известно уже утром, когда воздух прогрелся до 5,4 градуса. И лишь вечером стало известно окончательное значение температуры. Предыдущий рекорд, +5,2 градуса, остался в 1925 году.

Но не только рекордной температурой, но и рекордными осадками запомнился этот день. В Санкт-Петербурге прошел сильный дождь, количество осадков достигло 15 мм при норме месячной норме 33 мм. Ранее, в 1911 году, более ста лет назад, тоже отмечались сильные осадки, но тогда выпало 11 мм небесной влаги. / meteonovosti.ru /
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