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Двойные рекордсмены ушедшего дня

ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 18 февраля



Нынешнюю зиму в СМИ называют по-разному. Не только аномальной и рекордно теплой. Встречались такие названия, как европейская, мягкая и даже розовая, вишневая, куцая. И это далеко не полный список эпитетов. Такую зиму на большей части ЕТР обеспечивали циклоны, один за другим пересекавшие европейскую Россию и далее спешившие в Сибирь, а некоторые добирались даже до Дальнего Востока. Очередной циклон, наиболее активный из всех, принес очередную порцию тепла и осадков на северо-запад. И снова не обошлось без рекордов. Много рекордсменов температуры на ЕТР, а также на Украине и в Белоруссии. Сильные, часто рекордные осадки отмечены на европейском севере. Но мы остановимся на городах, где 17 февраля состоялись одновременно и рекорд тепла, и рекорд количества осадков. Поскольку циклонический вихрь задел страны Балтии, то начнем с Эстонии. Двойной рекорд состоялся в Таллине. Количество осадков составило 12 мм, а воздух прогрелся до 7,8 градуса. В России двойным рекордом отметился Санкт-Петербург, температура воздуха +7,5 градуса, количество осадков 15 мм. Петрозаводск, где выпало 11 мм осадков, а воздух прогрелся до 4,9 градуса. Вытегра: днем термометры показали 6,5 градуса, выпало 9 мм небесной влаги. Следует отметить, что столь сильных осадков в Вытегре не было более ста лет. Предыдущий рекорд, 8,1 мм, остался в 1885 году. / meteonovosti.ru /



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