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Новости погоды


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Атлантический циклон похозяйничал на европейском севере


ИА "Метеоновости" / 14:01 Вторник, 18 февраля

  Очередной циклон с Атлантики щедро поделился теплом, а также осадками и порывистым ветром с северо-западными и северными районами ЕТР. Здесь 17 февраля температура воздуха превысила норму на 8 и более градусов, прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, бушевал ветер. И снова рекорды. Как температуры, так и количества осадков. 17 и ночью 18 февраля сильные осадки (до 32 мм небесной влаги в виде дождя и мокрого снега) обрушились на Карелию, дул ветер, усиливаясь в порывах до 21 м/с. В Ленинградской области прошли сильные дожди, выпало до 16 мм осадков, а ветер усиливался до 22 м/с. Еще сильнее, до 27 м/с, были порывы в Архангельской и на побережье Мурманской области. В Архангельской области в виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 17 мм влаги. А в Республике Коми бушевали метели, ветер в порывах достигал 23 м/с.

19 февраля циклонический вихрь отправится на север, к Земле Франца-Иосифа. Погода начнет налаживаться. Станет прохладнее на 2-3 градуса. осадки ослабеют, утихнет ветер. / meteonovosti.ru /
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