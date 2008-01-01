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Новости погоды


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Небывалое тепло пришло в Белоруссию


ИА "Метеоновости" / 14:32 Вторник, 18 февраля

  На большей части ЕТР, да и у наших ближайших соседей - в Белоруссии, зима в нынешнем году совсем не похожа на зиму. Виной тому - атлантический циклоны, идущие чередой. А с ними поступает очень теплый воздух. Аномалия температуры доходит до +12 градусов! Как правило, при такой высокой температуре фиксируются многолетние максимумы. Не стал исключением и минувший день, 17 февраля. До 12,7 градуса прогрелся воздух в Гродно. И это заметно выше рекорда, установленного в 2002 году, когда термометры показали 8,5 градуса. 12,5 градусов было в Пинске. В Василевичах 11,6 градуса. В Барановичах 10,6. В самом Минске 10,1 градуса. Ранее, в 2002 году, было 8,3 градуса. Витебск обновил рекорд в прошлом, 2019 году, когда воздух прогрелся до 6,7 градуса. А в нынешнем году это значение уже составляет 8,3 градуса.

Теплый воздух задержится в Белоруссии еще некоторое время. Возможно, что климатический справочник претерпит существенные изменения. / meteonovosti.ru /
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