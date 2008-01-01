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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 18 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,2..7,1 градуса; Северном 5,8..6,7 градуса, Северо-восточном 5,5..6,8 градусов, Восточном 6,0..6,4 градуса, Юго-восточном 4,9..6,1 градуса, Южном 5,1..6,4 градуса, Юго-западном 4,6..5,8 градуса, Западном 5,1..6,1 градуса, Северо-западном 5,1..6,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 5,3..5,7 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,6..5,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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