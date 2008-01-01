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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:16 Среда, 19 февраля



Предстоящим днём в Московском регионе будет ощущаться "дуновение" Атлантики: не по-февральски тепло и сыро - короткая формулировка сегодняшней погоды.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области днём 19 февраля при облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 2..4 градуса, по области 0..+5. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с.



Содержание кислорода в воздухе сохраняется пониженным, атмосферное давление чуть подрастет и к вечеру приблизиться к норме. По медицинской оценке, это условия внешней гипоксии, то есть, наиболее неблагоприятный и не комфортный тип погоды для метеозависимых людей. В группе риска лица, страдающие хронической кислородной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно нагрузочными такие внешние факторы могут стать для больных хроническими обструктивными болезнями легких, с явлениями дыхательной недостаточности. Следует помнить, что при таких погодных условиях повышается вероятность роста острых респираторных и простудных заболеваний. Метеозависимым людям следует соблюдать рекомендации врачей, не забывать о пользе общеукрепляющих и закаливающих процедур и поддерживающей терапии в виде витаминных комплексов и адаптогенов.



Геомагнитный фон 19 февраля прогнозируется преимущественно спокойным. / meteonovosti.ru /



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