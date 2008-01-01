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Новости погоды


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Шторм близ Британских островов ослабевает


ИА "Метеоновости" / 10:05 Среда, 19 февраля

  Шторм "Деннис", зародившийся в Атлантике, успел похозяйничать не только в Европе, добрался он и до северо-запада России, где проявил себя сильными осадками и резким порывистым ветром. Но больше всего досталось от урагана Европе. Прежде всего, под ударом стихии оказались Британские острова. Максимальной силы "Деннис" достиг 16 февраля. В Атлантическом океане к западу от Британских островов порывы ветра достигали 30-35 м/с, а высота волн доходила до 9-14 м; в Бискайском заливе ветер был слабее, 25-30 м/с, а высота волн 7-10 м. По мере продвижения шторма на северо-восток, силы его терялись. 17 февраля картина выглядела так: к западу от Британских островов ветер 25-30 м/с, в Бискайском заливе 20-25 м/с. Высота волн 7-10 м и 3-7 м соответственно. 18 февраля ветер ослабел до 18-23 м/с, в Бискайском заливе до 14-19 м/с. Да и волны уже не такие высокие. 19 февраля ожидается спокойная погода, а в последующие дни вновь задуют ветра - на подходе очередной глубокий циклон. / meteonovosti.ru /
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