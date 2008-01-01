Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
19 февраля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды тепла в Москве


ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 19 февраля

  Весеннее тепло не оставляет столицу. Так вчера 18 февраля в столице не устоял рекорд 2002 года ( +4,7 градуса) и температура повышалась до +6,0 градуса. А сегодня, 19 февраля, уже состоялся второй температурный рекорд месяца: в начале ночи температура воздуха была по данным метеостанции ВДНХ +4,4 градуса, а по данным многолетних наблюдений максимальная температура воздуха 19 февраля (+3,7 градуса)наблюдалась в 1925 году.

Нынешним днем температура вряд ли превысит значения начала ночи. Ведь холодный атмосферный фронт уже к утру подобрался к Москве и отметился совсем не зимним дождичком и небольшим понижением температуры. При облачной погоде с прояснениями и днем местами с небольшим дождем, а температура воздуха не превысит +2,+4 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+4
Ср.
19 фев.
+3
Чт.
20 фев.
+4
Пт.
21 фев.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Тауннгу		 -44
Омолон

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Меса

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100