

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды тепла в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 19 февраля



Весеннее тепло не оставляет столицу. Так вчера 18 февраля в столице не устоял рекорд 2002 года ( +4,7 градуса) и температура повышалась до +6,0 градуса. А сегодня, 19 февраля, уже состоялся второй температурный рекорд месяца: в начале ночи температура воздуха была по данным метеостанции ВДНХ +4,4 градуса, а по данным многолетних наблюдений максимальная температура воздуха 19 февраля (+3,7 градуса)наблюдалась в 1925 году.



Нынешним днем температура вряд ли превысит значения начала ночи. Ведь холодный атмосферный фронт уже к утру подобрался к Москве и отметился совсем не зимним дождичком и небольшим понижением температуры. При облачной погоде с прояснениями и днем местами с небольшим дождем, а температура воздуха не превысит +2,+4 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



