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Рекорды тепла в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 19 февраля
Весеннее тепло не оставляет столицу. Так вчера 18 февраля в столице не устоял рекорд 2002 года ( +4,7 градуса) и температура повышалась до +6,0 градуса. А сегодня, 19 февраля, уже состоялся второй температурный рекорд месяца: в начале ночи температура воздуха была по данным метеостанции ВДНХ +4,4 градуса, а по данным многолетних наблюдений максимальная температура воздуха 19 февраля (+3,7 градуса)наблюдалась в 1925 году.
Нынешним днем температура вряд ли превысит значения начала ночи. Ведь холодный атмосферный фронт уже к утру подобрался к Москве и отметился совсем не зимним дождичком и небольшим понижением температуры. При облачной погоде с прояснениями и днем местами с небольшим дождем, а температура воздуха не превысит +2,+4 градусов. / meteonovosti.ru /
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