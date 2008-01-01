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В Крыму становится прохладнее, пройдут осадки

ИА "Метеоновости" / 11:28 Среда, 19 февраля



Про штормовой атлантический циклон жители Крыма слышали только из сообщений средств массовой информации. Уже несколько дней подряд полуостров находится в области повышенного давления. Погода порадовала крымчан солнцем и теплом, ветер менялся от слабого до умеренного. Отдельные очаги тумана на общую картину влияли мало.



В начале недели ночью в некоторых районах Крыма было холоднее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В условиях малооблачного неба в центральной части полуострова подмораживало до -2..-4. Зато и днем солнце не скупилось на прогрев - вчера в Симферополе столбик термометра добрался до отметки +13,6!



Но погода начинает меняться. Уже сегодня при прохождении атмосферного фронта возможен дождь. И до окончания недели местами могут приниматься осадки, преимущественно небольшие, в некоторых районах дождь будет переходить в снег. Ветер поменяется на северные румбы, местами возможны порывы до 10-15 м/с. Станет заметно прохладнее: ночью на побережье +1..+4, в центральных районах -3..+1, днем +4...+8. / meteonovosti.ru /



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