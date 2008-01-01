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Апрельское тепло на европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:28 Среда, 19 февраля



Нынешняя зима аномально теплая на большей части территории России. И редкий день обходится без рекордов тепла. 18 февраля отметился на Европейской территории России не одним десятком рекордов максимальной температуры, которая больше соответствовала апрелю.



Больше всего их было на севере и северо-западе Европейской России. Так в Сортавале, Петрозаводске, Котласе, Печоре, Ухте, Сыктывкаре, Пскове, Вологде, Кирове, Твери и ряде других городов максимальные температуры воздуха на 1-3 градуса превысили прежние температурные рекорды. Не устояли рекорды тепла и в обеих российских столицах: так в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха составила +6,2 градуса ( предыдущий рекорд +4,7 градуса состоялся 95 лет назад); в Москве был побит рекорд 2002 года ( +4,4 градуса), ведь максимальная температура воздуха достигла +6,0 градуса.



Были перекрыты абсолютные максимумы температуры и в ряде городов центра и юга европейской России, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане.



В столице Белоруссии Минск днем 18 февраля температура повышалась до +9,2 градуса ( предыдущий рекорд +6,1 градуса) был в 2002 году. В городе Барановичи был побит рекорд 1995 года ( +7,0 градуса) и температура повышалась до +10,0 градусов. Еще теплее +10,9 градуса было в белорусском городе Пинске ( предыдущий рекорд +10,5 градуса был в 1974 году).



Атлантика продолжает выносить теплый воздух не только на Европейский континент. Ее влияние распространяется и за Урал, а значит, и здесь не исключены новые рекорды. / meteonovosti.ru /



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