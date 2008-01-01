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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:48 Среда, 19 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,8..4,4 градуса; Северном 2,9..4,3 градуса, Северо-восточном 3,1..4,3 градусов, Восточном 3,5..3,9 градуса, Юго-восточном 2,9..4,1 градуса, Южном 2,9..4,1 градуса, Юго-западном 2,7..3,8 градуса, Западном 2,6..3,9 градуса, Северо-западном 3,2..4,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,2..3,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 1,7.. 3,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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