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Новости погоды


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Атлантика -"кухня " погоды нынешней зимы


ИА "Метеоновости" / 13:13 Среда, 19 февраля

  Атлантику недаром называют "кухней погоды". Нынешней зимой она с регулярным постоянством "выпекает" как "блинчики" циклоны и "вышвыривает" их на просторы северных морей. Штормовой ветер, сильный дождь частые гости этой зимы во многих государствах северной и центральной Европы. Больше всего доставалось Англии.

На Британских островах еще не оправились после шторма "Деннис", который отметился там не только наводнениями и штормовым ветром, но и человеческими жертвами, а Атлантика уже готовит новый неприятный сюрприз. Над Исландией формируется очередной очень глубокий циклон, и первым на его пути будет Англия и побережья Северного и Норвежского морей.

20 февраля в большинстве районов Англии начнутся дожди, усилится ветер, местами до 18-20 м/с, а к 22 февраля порывы могут достигать 25 м/с, а мысах 30м/с и более. И это может стать причиной сбоя работы аэропортов и паромного транспорта.

До штормовой силы ветер может усиливаться и на побережье Балтики, в том числе и на российском. И только к 24 февраля погода начнет улучшаться. / meteonovosti.ru /
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