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Где нет проблем со снегом?

ИА "Метеоновости" / 14:57 Среда, 19 февраля



Проблем со снегом нет в центре европейской России. То небольшое количество, что выпало раньше, почти все растаяло или смыто дождями. А вот на севере Европейской России, несмотря на частые оттепели, высота снега составляет 50-80 см, что близко к норме, а на побережье полуострова Канин ( Ненецкий АО) даже превышает 122 см. В Сибири снега больше всего в Красноярском крае. На юге края высота его местами превышает 100 см, а в низовьях Енисея достигает 138 см. Но самым снежным местом является Камчатка, где на востоке полуострова намело до 140 см.



Еще больше снега в Норвегии. Так 18 февраля на горном перевале юга страны около 50 человек оказались заблокированы из-за необычайно сильной снежной бури. Автомобили были погребены под 2-3 метровым слоем снега, а власти были вынуждены закрыть автотрассу европейского значения. Уже сегодня погода там улучшится, ожидается открытие автомобильной трассы.



Погодные аномалии терзают не только Европу, достается и другим регионам. Так накануне на популярном у туристов южнокорейском острове Чеджудо, который расположен в Корейском проливе и имеет субтропический климат, прошел сильный снегопад. Из-за снега, высота которого местами достигала 68 см были закрыты все горные дороги, сообщает Всемирное радио KBS. Из-за сильного ветра были отменены 19 авиарейсов, 30 рейсов задержаны. Была прекращена работа семи судоходных маршрутов, соединяющих Чеджудо с другими регионами страны. Погода улучшилась и там, ветер ослабел, снег быстро тает. / meteonovosti.ru /



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