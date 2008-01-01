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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 19 февраля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: 4,9..5,6 градуса; Северном 4,1..5,7 градуса, Северо-восточном 4,2..5,2 градусов, Восточном 4,3..4,7 градуса, Юго-восточном 4,2..5,2 градуса, Южном 4,3..5,1 градуса, Юго-западном 4,0..5,0 градуса, Западном 4,2..5,5 градуса, Северо-западном 4,1..5,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 4,2..4,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3,9..4,4 градуса, местами порывы до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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