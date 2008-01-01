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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 19 февраля



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклона с центром над севером Баренцева моря. При преобладании облачной погоды осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 1..3 градуса, по области 0..3 градуса. Ветер юго-западный, 5-10м/с, Относительная влажность воздуха 65-70%. / meteonovosti.ru /



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