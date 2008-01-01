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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:54 Четверг, 20 февраля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура днем в Москве 2..4, по области -1 ..+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве и области погода изменится мало, сохранится нехарактерная для второй половины февраля высокая температура, которая превышает климатическую норму почти на 9 градусов, высокая влажность, ощутимые колебания атмосферного давления и пониженное содержание кислорода в приземном слое воздуха. Это неблагоприятные погодные условия, которые могут негативно влиять на общее состояние и провоцировать обострения хронических заболеваний.



Людям, входящим в группу риска, а это, прежде всего гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения или тяжелые заболевания, люди более старших возрастных групп, ослабленные, с симптомами хронического переутомления, а также дети, у которых слабые адаптационные механизмы, тяжело переносят нынешнюю зиму. Рекомендации - выполнение назначенных врачом лечебных мероприятий, контроль артериального давления, прием поливитаминов и растительных адаптогенов и других поддерживающих организм препаратов.



Между тем, причуды московской погоды совсем не повод отказываться от прогулок на свежем воздухе, не нагрузочных для организма спортивных и закаливающих процедур. Хороший эффект оказывают и бальнеопроцедуры (ванны с морской солью, йодобромом, биолонгом, хвойным экстрактом), которые лучше принимать во второй половине дня, а день начинать с контрастного душа. Это все лучше принимать при отсутствии противопоказаний.



Геомагнитный фон 20 февраля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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