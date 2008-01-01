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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 20 февраля

  18 и 19 февраля 2020 года в столице были перекрыты абсолютные суточные максимумы температуры. И 20 февраля максимум с высокой долей вероятности снова может быть преодолен или повторен. Пока абсолютный максимум остается за 20 февраля 1976 года, тогда температура воздуха в столице по данным опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ, повысилась до +6,0 градуса. Сегодня максимальная температура воздуха в Москве ожидается в пределах +4..+6 градусов. На фоне повышенного атмосферного давления сколь либо существенных осадков не ожидается, и солнышко временами будет озарять лазурный февральский небосклон. Самой же холодной ночью 20 февраля была ночь далекого 1902 года, когда температура воздуха опустилась до 29,0 градусов мороза.

В 2019 году в этот день тоже было тепло: минимальная температура воздуха ночью составила -1,6 градуса, а максимальная днем была +3,5 градуса. Осадков не было, а высота снежного покрова была 29 см.

В нынешнем году снежный покров практически исчез к 20 февраля. В городе лишь местами сохраняются проплешины грязного уплотнившегося снега: на ВДНХ высотой всего 3 см, в Измайлово - 4 см. / meteonovosti.ru /
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