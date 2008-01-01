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Санкт-Петербург в ожидании очередного шторма

ИА "Метеоновости" / 10:36 Четверг, 20 февраля



В начале недели штормовой атлантический циклон принес ненастье в Санкт-Петербург. Сильный порывистый ветер повалил десятки деревьев, срывал кровли с домов. В прибрежных районах города был объявлен оранжевый уровень погодной опасности, и не напрасно - ветровая и водная стихии разрушили пляж в Лисьем Носу. Сильный дождь привел к подтоплению некоторых улиц города, в частности, вода накрыла Новосмоленскую набережную.



Климатическая летопись Северной столицы пополнилась тремя подряд рекордами максимальной температуры: новые исторические максимумы для 17, 18 и 19 февраля составили +7,5, +6,2, и + 4,7 градусов соответственно.



К середине недели атлантический шторм заметно "выдохся", погода успокоилась - ветер ослабел до умеренного, осадки тоже были небольшими.



Но Атлантика и не думает останавливать свой конвейер циклонов - с 21 на 22 февраля очередной мощный североатлантический вихрь обрушится на северо-западные районы страны. В выходные в городе на Неве снова ожидается штормовой юго-западный ветер, сильные осадки (дождь, мокрый снег), возникнет угроза нагонного наводнения. / meteonovosti.ru /



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